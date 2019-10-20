"الحقوق والحريات العامة".. أبزر اختصاصات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى: - محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة : - محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة : -تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى . - تقعد الجلسة يوم السبت من كل أسبوع . Advertisements - تختص الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة:- - تختص الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة:- -الحقوق والحريات العامة - انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. -نظر دعاوى الجنسية . -الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات. - نظر طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء.

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