شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: عرضنا كافة الحلول لحل نقاط الخلاف حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الموارد المائية والرى، أن قضية المياه هي قضية مجتمعية ذات أبعاد مهمة، وتنال منا جميعا اهتمام كبير من أجل اهداف التنمية المستدامة ، مضيفا

أن هناك 2مليار نسمة في 22دولة نامية ، تعانى من صعوبة في الوصول الي مياه نظيفة، وعلينا أن نتذكر ما حدث في جنوب افريقيا وتحويل بحيرتها إلى صفر مياه.

وأوضح وزير الرى ، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه ، أن قضية المياه في مصر هي قضية وجود، وتبلغ نسبة المياه العابرة للحدود التي نعتمد عليها الي 97في المائة وهذا يعزز من ضرورة التعاون بين الدول من اجل التنمية.

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ونوه وزير الرى ، إلي أننا نواجه من الجانب الاثيوبي في قضية بناء سد النهضة عدم وصول الي حل عاجل في تشغيل وادارة السد، رغم اننا مع حق اثيوبيا في التنمية، وعقدنا عدة اجتماعات اخرها بالخرطوم ، الا انه لم يتم الاتفاق علي علي ايجاد الية للتشغيل والادارة للسد ، واثيوبيا رفضت هذا المقترح رغم انه تم وضعه من قبل مكاتب دولية ومصر طالبت بتطبيق البند العاشر من اعلان المبادئ بوسيط دولي.

وأضاف وزير الرى ،أن مصر بلد صحراوي ويعبرها نهر النيل ويعيش عليه مائة مليون نسمة، ونعاني فجوة كبيرة بين المتاح والطلب بنسبة 90في المائة نقوم بسدها من خلال اعادة استخدام وتدوير المياه وايضا نستورد 12مليون طن قمح كاكبر مستورد في العالم، مشيرا الى إنخفاض حصة الفرد من المياه إلي1/6مقارنة بالقرن الماضي، مؤكدا علي أن مصر أكبر دولة في العالم في مجال اعادة تدوير المياه.