شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من بطء العمل وتكسير أرصفة شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكا سكان شارع البطل أحمد عبد العزيز، بمنطقة المهندسين بالجيزة، من تكسير أرصفة الشارع وتركها منذ عدة أسابيع دون رفع مخلفات التكسير ليتعثر فيها الأهالى، خاصة كبار السن والأطفال بالقرب من منطقة المدارس بحى الدقى.

وأكد أحد الأهالى لـ"الخليج 365" أن المحافظة بدأت فى تغيير الإنتر لوك منذ شهر تقريبا ولكن العمل يسير ببطء شديد، وتم ترك البلاط متراكما بطول الأرصفة وخروج أسلاك الكهرباء لتعيق المارة، بالإضافة إلى تعثر مسنة لتسقط أمام السيارات، خاصة أن الشارع دائما يشهد كثافات مرورية مما يهدد المارة حال نزولهم عن الرصيف بسبب الأعمال التى تتم، مطالبا المحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خاصة أن العمل متوقف منذ عدة أيام.

من جانبها أكدت محافظة الجيزة أن الأعمال التى يتم تنفيذها فى شارع البطل أحمد عبد العزيز تأتى ضمن خطة تطوير تنفذها المحافظة لشوارع: محى الدين أبو العز والبطل أحمد عبد العزيز وشهاب، بأحياء الدقى والعجوزة، فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

Advertisements

وأكد محافظ الجيزة، أن أعمال التطوير التى تتم بشارع شهاب تشمل الجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والانترلوك ورفع كفاءة البلدورات، إضافة إلى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين على جانبى الشارع وتركيب بلاط إنترلوك، ليتماشى مع الشكل الجمالى للشارع مع إزالة أى إشغالات أو تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة، كما سيتم دعم الشارع بأعمدة إنارة حديثة "ليد"، استكمالا لخطة المحافظة فى توفير الطاقة.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير التى تجريها المحافظة بشارع محى الدين أبوالعز، تتم بما يضمن تحقيق الشكل الجمالى بالشارع والسيولة المرورية باعتباره أحد أهم الشوارع بحى الدقى.

من جانبها أكدت المهندسة نجوى السيد، مدير مديرية الطرق بالجيزة، أن أعمال التطوير بشارع البطل أحمد عبد العزيز تشمل تجديد أعمدة الإنارة بالكامل وتحديث الإنارة للمبات الليد، كما سيتم إعادة تبليط الأرصفة بلون موحد وتجديد الحدائق بالجزر الوسطى بالشارع وكذلك سيتم رصف الشارع بالكامل، ومن المقرر أن ينتهى أعمال تجديد الإنارة خلال شهر وباقى الأعمال خلال 5 أشهر تقريبا.