شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية" تعلن عن وظائف جديده..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عن عدد من الوظائف الشاغره بهيئة المحطات النووية بعدد من ادارات الهيئة، وذلك فى إطار خطة الهيئة لتعيين كوادر جديده لتلبية احتياجات المحطة النووية بالضبعة من العمالة المصرية.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن الوظائف المطلوبة هى رئيس قطاع شؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة، رئيس قطاع الأمن، درجة مدير عام، مدير عام أمن المعلومات ووسائل الاتصال.

وحددت هيئة المحطات النووية عدد من الشروط لكل وظيفة حسب درجتها وهى كالاتى:

أولا: رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة

-حصول المتقدم على مؤهل عالى مناسب و خبرة لا تقل عن 13 سنة في مجال الوظيفة المطلوبة مع إجتياز الأختبارات المقررة لشغل الوظيفة- القدرة على القيادة والتوجية ووضع الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها.

ثانيا: رئيس قطاع الأمن

-يشترط في المتقدم الحصول على مؤهل عالى مناسب للعمل في المجالات المتعلقة بالأمن بمدة لا تقل عن 13 عاما، إضافة الى اجتياز الإختبارات المقررة لشغل الوظيفة - القدرة على القيادة والتوجية- موافقة الجهات الأمنية والرقابية.

ثالثا: وظائف درجة مدير عام

و تضم وظيفتي "مدير عام المرافق والخدمات الهندسية" و "مدير عام التعاون الفني وأعمال الخبرة" بشرط الحصول على بكاليوريوس هندسة و خبرة لا تقل عن 12 سنة في المجالات المتعلقة بالوظيفة.

رابعا: مدير عام أمن المعلومات ووسائل الاتصال

Advertisements

- يشترط الحصول على مؤهل عال مناسب للوظيفة و خبرة لا تقل عن 12 سنة و اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

و حددت هيئة المحطات النووية المستندات المطلوبة لشغل هذه الوظائف وهى :

1-صورة المؤهل الدراسي مع الإطلاع على الأصل.

2- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

3- شهادة عضوية النقابة.

4- بطاقة الرقم القومي سارية.

5- صورة فوتوغرافية حديثة.

6- شهادة الخبرة.

7- إقرار بقبول العمل بالقاهرة ومواقع العمل الخارجية.