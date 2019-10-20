شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العالمى للمياه: مستعدون للتدخل لإيجاد حوار مع دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لوي فاشون رئيس المجلس العالمى للمياه، إن المجلس على استعداد للتدخل لإيجاد حوار مع دول حوض النيل يسمح بالحصول على حصة عادلة من مياه النيل تجنبا للدخول فى أية صراعات.

وأوضح فاشون خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثانى للمياه، أن المجلس العالمى للمياه تدخل لحل النزاع بين سوريا وتركيا والعراق والحصول على حصص عادلة من مياه نهر الفرات، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك حلول قائمة على الشراكة وأن كل شيء فى المياه له بعد سياسى.

وشدد رئيس المجلس العالمى للمياه على ضرورة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة لتحلية مياه البحر كمحطة العريش بمحافظة شمال سيناء، وإعادة استخدام مياه الصرف كمحطة الجبل الأصفر والتى تعد مصدرا بديلا للزراعة وخطوة للاستخدام المنزلى.

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وأضاف فاشون أن المجلس على استعداد تام لتقوية وتعزيز التجارب الناجحة فى استخدام الموارد المتجددة والتعاون مع الحكومة المصرية والخبراء حتى يتم مواجهة إهدار المياه وهو هدف القيادة السياسية فى مصر خلال تلك الفترة.