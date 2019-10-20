شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية أعلى محور na بالقاهرة الجديدة اتجاه وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محور الان ايه بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما ظهر انسياب فى الحركة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

Advertisements

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد.