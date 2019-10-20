شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف علمى يتناول سير العلماء والمجددين بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، مع الدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، وبعض أساتذة الكلية تأليف كتاب عن أساتذة وعلماء أصول الدين الذين أثروا الحياة الثقافية بمؤلفاتهم وتلامذتهم فى كافة الأقطار العربية والأجنبية.

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وقال عامر، إنه يجب أن يشير الكتاب إلى خطوات التجديد والتطوير فى المجالات الفقهية التى بدأها علماء أصول الدين وكذا دورهم فى خدمة المجتمع وتنويره وأن يكلف بهذا العمل عدد من أعضاء الهيئة المعاونة لإعطائهم فرصة التنقيب عن مسيرة هؤلاء العلماء للسير على نهجهم والاقتداء بهم.

ومن جانبه عبر عميد الكلية عن تقديره للفكرة، مؤكدا أنه تم البدء فى تنفيذها بتجميع بعض المؤلفات العلمية التى تتحدث عنهم وجار التواصل مع ذويهم وطلابهم لإخراج مؤلف متميز.