محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها.
وخلال أسبوع حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية وبدأت في مجال المرور حيث تم ضبط 249528 مخالفة مرورية متنوعة بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
وأثمرت الجهود في مجال الأمن السياحي عن ضبط 3219 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار والتعدي على آراضي الآثار وحيازة قطع أثرية، كما ضُبط في مجال الغش التجاري والتلاعب بالدعم 7352 قضية تموينية متنوعة.
وضُبط في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة تم ضبط 1482 قضية بقيمة مليار جنيه مصري.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها.. ضبط قضايا تهرب ضريبي بمليار جنيه.. جهود الداخلية في أسبوع(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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