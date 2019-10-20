وزير التعليم العالي يبحث مع سفير العراق بالقاهرة سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والعراق ، مشيرا إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، الدكتور أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وقال الوزير، إن وزارة التعليم العالي حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين العراقيين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.

من جانبه، وجه السفير العراقي، الشكر لوزارة التعليم العالي لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مؤكدا حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين.