الإسكان: مجموعة عمل متكاملة للإشراف على مشروع حدائق العاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية، وغيرها من أجل تذليل جميع العقبات، مشيرا إلى التواصل المستمر مع جميع الشركات المُنفذة من أجل دفع معدلات الإنجاز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان، اليوم الأحد، مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال بارك) لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وهو من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة، ومن أهم العلامات المميزة بها، وسيساهم في خلق بيئة جديدة، وطريقة جديدة للحياة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، وسيضفي قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، موضحاً أنه ولأول مرة بمصر يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم.

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وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع في الوقت المُحدد، بأعلى جودة، واستخدام أفضل الخامات وأجودها، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل، والبدء فى زراعة النخيل والأشجار المُثمرة.

وأشار إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهي حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح وزير الإسكان أن الحدائق المركزية بمشروع (كابيتال بارك) تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً.