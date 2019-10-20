وزير الزراعة يوقع مع "الفاو" مشروع تحسين حياة صغار المزراعين بالوادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وقع الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، اتفاقا حول الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي بالوادي الجديد.

وقال أبوستيت، إن هذا المشروع بالتعاون مع (الفاو) وممول من مرفق البيئة العالمية للمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة، ويسهم في تكثيف الإنتاج الغذائي المستدام، ويوفر خيارات سبل العيش المتنوعة في واحة الخارجة، كما يقدم الفرصة لتحسين حياة المستفيدين من هذا المشروع، خاصة من النساء، لذلك فإن المشروع سيقوم باختيار وتوضيح الممارسات والنهج الإدارية ذات الصلة بمجال الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي والتي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية في الواحات وتعزيزها في 3 مواقع تجريبية: المنيرة وناصر والثورة.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحسين الإنتاجية من أجل رفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين في الوادي الجديد.

من جانبه، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، إن المكونات الفنية الثلاثة المترابطة للمشروع هي، تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية والتقنية لمجموعات أصحاب المصلحة الرئيسية على مستوى المحافظة من أجل دعم إدماج الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي، وتحسين الإدارة والاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الزراعية للواحات من خلال إدخال ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، من خلال حفظ التنوع البيولوجي الزراعي، إلى جانب تحقيق إنجازات راسخة ومستمرة للمشروع".

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وأضاف، أن المشروع يعتمد على نهج النظام الإيكولوجي، خاصة أهداف النظم الإيكولوجية الزراعية، التي تتمثل في نظم الإنتاج الزراعية والرعوية المعقدة، ويجب أن تكون الإدارة المستدامة للأراضي والمياه التي ينفذها أصحاب الحيازات الصغيرة متماشية ومتناسبة مع خطة الإدارة التي تأخذ في الاعتبار النطاق الواسع للقدرة الاستيعابية لقاعدة الموارد الطبيعية، ويتطلب العمل على مستوى النظام الإيكولوجي توافر القدرة التقنية، بالإضافة إلى ضرورة التعاون ومشاركة المجتمع المحلي.

وتابع ممثل (الفاو) بالقول "إن المشروع سوف يوفر للمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة كل من القدرات التقنية والوسائل المالية والمعرفة والدعم المؤسسي اللازم لتخطيط وإدارة موارد الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي على نحو مستدام".

وعلى هامش الاجتماع، قام وزير الزراعة وممثل الفاو بتكريم ثلاثة من رؤساء مركز بحوث الصحراء السابقين لجهودهم المتميزة في خدمة قطاع الأغذية والزراعة طوال فترة خدمتهم الوظيفية.

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