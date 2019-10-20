"الأعلى للإعلام" و"يونيسيف" يناقشان دور الإعلام في تربية الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه سينظم بالاشتراك مع منظمة يونيسيف مائدة مستديرة في 30 أكتوبر الجاري لمناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال.
وأوضح المجلس، في بيان اليوم الأحد، أن المائدة المستديرة سيشارك بها أربعون من الصحفيين بالصحف القومية والحزبية والخاصة، والإعلاميين بمحطات الإذاعة والقنوات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الخاصة.
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