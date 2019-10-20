"عبدالعال" يحيل إلى اللجان النوعية 4 قرارات لرئيس الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أربعة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.

وأعلن رئيس مجلس إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية.

كما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بقيمة 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

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وأحال رئيس مجلس النواب إلى اللجنة ذاتها قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو، والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.

كما أحال عبد العال إلى لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019.

وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الاثنين.

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