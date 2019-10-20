أخبار مصر | تحرك برلماني حول غناء "حمو بيكا" لأطفال مستشفى 57357

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول غناء "حمو بيكا" لأطفال مستشفى 57357 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، نوع الموسيقي التي غناها المطرب الشعبي "حمو بيكا" خلال زيارته لمستشفى 57357، مؤكدة أنها سوف تتقدم بطلب إحاطة إلى الجهات المعنية ونقابة المهن الموسيقية بشأن هذا الأمر.

وأكدت عجمي، أنها تعلم الهدف النبيل للمطرب، إلا أنه مع ذلك لا يجوز غناء أغنية بها كلمات غير مناسبة للأطفال بأي حال.

وتابعت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج،: "كان يغني للأطفال مهرجان "هاتلي فودكا وشيفاز" والذي يحتوي في معظمه على ألفاظ ومصطلحات لا يصح أن تُقال للإطفال، حتى أن بعض الكلمات منها "ده يبيع أمه بقرش حشيش" وبالتأكيد تِلك المصطلحات ليس من الصحيح قولها في هذا الموقف".