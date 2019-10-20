أخبار مصر | "عبدالعال" لرئيس الزمالك: "تحدث بأسلوب هادئ حتى لا تقع في المحظور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" لرئيس الزمالك: "تحدث بأسلوب هادئ حتى لا تقع في المحظور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، رئيس نادى الزمالك بالظهور في وسائل الإعلام بأسلوب هادئ، قائلا: "عاوزك لما تظهر فى وسائل الإعلام تظهر بنفس الأسلوب الهادئ الذى تكلمت به فى جلسة اليوم، وأن تبتعد عن الدائرة التى قد تُسقطك فى المحظور لإنك مش مواطن عادى أنت عضو مجلس نواب، يعنى جزء من السلطة".

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تعديل قانون العقوبات في مجموعه، وتم إرساله لمجلس الدولة لمناقشة رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على القانون فى جلسة لاحقة.

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وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 قرارات جمهورية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4\8\2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019\8\19.

وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19\8\2019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار مريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24\7\2019.