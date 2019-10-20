أخبار مصر | "البرلمان" يرفض اقتراح اعتبار التهرب من سداد النفقة جريمة مُخلة بالشرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان" يرفض اقتراح اعتبار التهرب من سداد النفقة جريمة مُخلة بالشرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، اقتراح النائبة دينا عبد العزيز، أن يتم اعتبار فعل التهرب من سداد النفقة، بمثابة جريمة مخلة بالشرف، وذلك خلال مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يشدد العقوبة على المتهرب من سداد النفقة.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 قرارات جمهورية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4\8\2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019\8\19.

وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19\8\2019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار مريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24\7\2019.