أخبار مصر | وزارة القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة برواتب مجزية.. تعرف على طريقة التقديم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة برواتب مجزية.. تعرف على طريقة التقديم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل، بإحدى شركات الإلكترونيات بمدينة السادس من أكتوبر، براتب يصل إلى 2500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 فني إنتاج، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم للحصول على تلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط كهرباء، أو إلكترونيات، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وذلك براتب يتراوح من 1700 جنيه، وحتى 2500 جنيه.

ومن الشروط التي توفرها الشركة للعاملين بها، بتوفير مواصلات، تأمين طبي خاص، تأمين اجتماعي، بدل وجبة، بدل وردية مسائية، حافز إنتاج، وبدل انتظام.

ومن يرغب في الحصول على وظيفة يتصل بالمدير المسئول الأستاذ محمد فتحي أحمد 01102382020، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.