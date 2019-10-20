أخبار مصر | نائب طور سيناء باجتماع لجنة الصحة: مستشفى الحميات أصبحت "كالخرابة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب طور سيناء باجتماع لجنة الصحة: مستشفى الحميات أصبحت "كالخرابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، عدم تشغيل مستشفى الحميات بمدينة طور سيناء وتحولها إلى مكان مهجور بأنها أصبحت "كالخرابة" رغم تحمل الموازنة عشرات الملايين من الجنيهات لإنشائها، مؤكدا أن المكان غير مناسب لهذا النوع من المستشفيات.

وأضاف "حسان" خلال اجتماع اللجنة أنه اكتشف أن المبنى يحتاج إلى صيانة وترميم لتحويله إلى مدرسة للتمريض، وتم عمل المقايسة اللازمة عام 2013، ومع ذلك لم يتم التنفيذ حتى الآن، وتم إحالة الموضوع للشئون القانونية بمديرية الصحة بطور سيناء دون الكشف عن نتيجة التحقيقات حتى الآن.

كما وصف نائب الدائرة، ما يحدث بأنه إهدار للمال العام، مطالبا بمحاسبة كل مسئول ينشئ مبنى بسبب إهمال مسئولي الصحة بمدينة طور سيناء، وعدم اتخاذ اللازم لأعمال الترميمات التي ترتب عليها تحميل الموازنة 2،5 مليون جنيه، وهو ثابت في مذكرت عرض مديرية الإسكان والمرافق.

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وأضاف، "رغم إحالة الموضوع للشئون القانونية حتى الآن لا نعلم شيء عن نتيجة التحقيقات في موضوع مستشفى الحميات"، مطالبا بسرعة تدخل وزيرة الصحة.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4\8\2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019\8\19.

وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19\8\2019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار مريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24\7\2019.