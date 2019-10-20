أخبار مصر | "عبدالغفار" يتفقد منشآت جامعة أسوان لإقامة فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالغفار" يتفقد منشآت جامعة أسوان لإقامة فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية للعديد من منشآت وملاعب جامعة أسوان، التي تم تجهيزها استعدادا لإقامة أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول الذي تنظمه الجامعة، بمرافقة د. أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والعديد من رؤساء الجامعات المصرية والإفريقية والطلاب المشاركين من مختلف الجامعات.

وأشاد د. خالد عبدالغفار بالطفرة التي تشهدها جامعة أسوان في البنية التحتية، مؤكدا على أهمية التواصل والتعاون بين شباب الجامعات المصرية والأفريقية في اكتمال منشآت جامعة أسوان، وستكون صرحا تعليميا بجنوب الصعيد والتي قامت بالاستعداد الكامل لانطلاق أسبوع الجامعات الإفريقية الأول الذي تبدأ فعالياته اعتبارا من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة طلاب يمثلون 22 دولة إفريقية، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

ومن جانبه، قال أحمد غلاب إن الاستعدادات تسير على قدم وساق من أجل نجاح أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذي تشارك فيه 22 دولة إفريقية و22 جامعة مصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإجمالي 600 طالباً علاوة على طلاب جامعة أسوان.

وأشار رئيس جامعة أسوان، إلى أن أسبوع شباب الجامعات الإفريقية سيشهد افتتاح العديد من المنشآت الجديدة التي سوف تقام عليها الفعاليات، وهي افتتاح ملاعب كرة القدم الخماسية، والكرة الطائرة الشاطئية، وملعب متعدد الأغراض، بالإضافة إلى افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الجامعة المغطي والمسرح المكشوف، والتي سوف يقام عليها النشاط الفني والعلمي، وأيضا افتتاح مخبز كلية الزراعة الجديد.

