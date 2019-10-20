أخبار مصر | رئيس الوزراء يحضر فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يحضر فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر الدكتور مصطفي مدبولي النسخة الثانية من فعاليات أسبوع القاهرة للمياه Cairo Water Week 2019 والذي يعقد تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" الفعاليات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُعقد في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة.

وتنظم وزارة الري والموارد المائية أسبوع المياه في القاهرة بالتعاون مع شركائها الدوليين بهدف تناول جميع القضايا المتعلقة بالمياه، وتماشياً مع الحملة القومية للحد من تلوث المياه.

وتعقد الوزارة على هامش الفعاليات معرض القاهرة للمياه بحضور عدد من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي تعرض مجموعة من المنتجات التي تعمل على تقليل معدلات التلوث.

وتتمثل محاور أسبوع المياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، والتعاون في قطاع المياه، والبحث والابتكار في مواجهة ندرة المياه، والحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه.