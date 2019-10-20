مصر | القضاء الإداري: تأجيل نظر دعوى منع سفر الآثار المصرية للخارج لـ 23 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري: تأجيل نظر دعوى منع سفر الآثار المصرية للخارج لـ 23 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المُقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الآثار بسفر الآثار المصرية لتكون ضمن معروضات المعرض العالمي "أسرار مصر الغارقة في أوروبا" لجلسة 23 نوفمبر المقبل.

كان سمير صبري المحامى قد أقام دعوى حملت رقم 78858 لسنة 69 ق، اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار بصفتهما.

وقالت الدعوى، إن وزارة الآثار وافقت على سفر بعض الآثار المصرية حتى تكون ضمن معروضات المعرض العالمي "أسرار مصر الغارقة في أوروبا"، رغم التحذيرات من أضرار السفر، بالإضافة إلى أن حالة بعض الآثار ليست جيدة ومن الممكن أن تتعرض للخطر عند النقل لانها كانت مرممة، واعترض المسئولون على عملية نقل وسفر الآثار.