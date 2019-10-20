مصر | التحقيق في اندلاع حريق بأحد المساجد بالوراق دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في اندلاع حريق بأحد المساجد بالوراق دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اندلاع حريق بمسجد السلام بمنطقة الوراق، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحريق بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات

وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مسجد السلام بمنطقة الوراق شمال الجيزة، دون وقوع إصابات؛ وانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من محاصرة النيران.



وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد السلام في منطقة الوراق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني وتمت عملية إخماد الحريق، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية أو خسأئر بشرية

