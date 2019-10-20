مصر | 24 نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء نتيجة انتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء نتيجة انتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الطعن المقام ضد وزراء الزراعة والداخلية والعدل وآخرين لالزامهم بوقف إعلان نتيجة المرشحين لانتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض وإلغاء هذه النتيجة للنطق بالحكم في جلسة 24 نوفمبر المقبل.

وتسلمت أمس المحكمة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الذي انتهى إلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار لجنة انتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض وما يترتب على ذلك من آثار ودعوة الجمعية العمومية العامة للانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكان المحامي وائل غالي أقام الدعوى وكيلا عن أحمد الضوى أدم محمد المقيم أرمنت بالأقصر ومحمد سادات علي ضد وزير الزراعة ورئيس لجنة انتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض ومدير الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ورئيس لجنة تلقي الطعون والاعتراضات باللجنة العامة لانتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض ورئيس اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض بصفته ووزير العدل ووزير الداخلية وأحمد حسن المقيم بالشوبك الغربي بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة وعهدي عبد الغني المقيم بشبيش المحلة الكبري بمحافظة الغربية ومحمد عطا الله المقيم المراشدة بالمشية الجديدة مركز الوقف محافظة قنا ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة الكائن بمجمع التحرير – القاهرة يطالب فيها.



وقال المدعى في صحيفة دعواه أن المعلن إليهم من التاسع للحادي عشر المدعون أقاموا الطعن رقم رقم 15293 لسنة 72 ق ضد المعلن إليهم من الأول للعاشر قالوا شرحا لها:



أعلنت اللجنة العامة للانتخابات عن فتح باب الترشيح للجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض وتقدم للترشيح الطاعنين وعدد آخر وحدد لنظر هذه الانتخابات يوم الأربعاء الموافق 20122017 وأجريت هذه الانتخابات وشابها المخالفات وقصور في العملية الانتخابية وتتمثل في:



أولا: فوجئنا بعدم وجود رموز انتخابية حيث إنه من المؤكد أن الناخبين فريقين فريق يجيد القراءة والكتابة وفريق لا يجيد القراءة والكتابة مما نتج عنه عدم دقة اختيار الناخب لمرشحه لعدم وجود رمز انتخابي مما أدى إلى كثرة الأصوات الباطلة وبهذا تكون الانتخابات قد خالفت ما جاء بالمواد أرقام 29، 30، 36، 37 الباب الثالث من تنظيم عملية الانتخاب من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحياة السياسية والصادر بناء علي موافقة اللجنة العليا للانتخابات العدد 19 في 24/8/2011.

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ثانيا:- وجود عوار وتدليس ومخالفات للقانون في نتيجة محافظة بني سويف:

وتوضيحا لذلك نقول أن نتيجة مركزية بني سويف قد اعتمدت قبل ميعاد إجراء الانتخابات بـ 24 ساعة أي يوم 18/12/2017 وقد ضمت هذه المحافظة (بني سويف) بعد ميعاد إغلاق باب اعتماد الكشوف النهائية التي كان محدد لها يوم 2122017 هو آخر ميعاد لاعتماد الكشوف النهائية فكيف يكون آخر يوم لاعتماد الكشوف النهائية هو يوم 2122017 وإدراج اسم محافظة بني سويف يوم 19122017 أي بعد ميعاد آخر يوم للكشوف النهائية بحوالي 15 يوما وهذا مخالف للقرار الوزاري المنظم للعملية الانتخابية.



ثالثا:- عدم حيادية ونزاهة اللجنة المشرفه علي الانتخابات:-

وتوضيحا لذلك فقد قام أحد الموظفين من الجهة الإدارية علي مرأى ومسمع الجميع بما فيهم المستشار رئيس اللجنة الانتخابية والمرشحين بأن قال للمرشح محمد ابو الطيب – وشهرته فتحي قنديل – " أنت هتذبح لنا عجل النهاردة " وذلك قبل عملية الفرز أي أنه متأكد من نجاح هذا المرشح ومن معه مما يعد مخالفة للقرار الوزاري المنظم للعملية الانتخابية وعدم نزاهة اللجنة المشرفة علي الانتخابات.



رابعا:- وجود مخالفات في عملية الفرز:-

وتوضيحا لذلك نقول أن عملية الفرز كان يجب علي المرشحين أن يجلسوا بجانب لجنة الفرز حتى يتأكدوا من أن ما يمليه الناطق باسم لجنة الفرز صحيح إلا أنهم منعوا المرشحين من ذلك وأجلسوهم علي مسافة حوالي عشرة أمتار بعيدا علي لجنة الفرز.



خامسا:- وجود بعض من أدلي بأصواتهم بتوكيلات لا يعلم مصدرها:-

يجب علي اللجنة الانتخابية الاستعلام عن هذه التوكيلات والتي يوجد حولهم شائبه وهما العضو حسين عز الدين، والعضو مصطفي نجم الدين – محافظة قنا وقد نتج عن هذه المخالفات فوز المرشحين على خلاف الحقيقة مما يترتب عليه ضرر بالغ بالمدعين.



وفي نهاية الدعوى طالب الطاعنين بقبول الطعن شكلا ووقف إعلان نتيجة المرشحين لانتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض التي أجريت بتاريخ 20122017 وإلغاء هذه النتيجة فيما تصمنه من عدم إدراج أسماء الطاعنين ضمن المرشحين الفائزين وما ترتب علي ذلك من آثار علي أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



وفي الموضوع بإلغاء إعلان نتيجة المرشحين لانتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض التي أجريت بتاريخ 20122017 وإلغاء هذه النتيجة فيما تصمنه من عدم إدراج أسماء الطاعنين ضمن المرشحين الفائزين وما ترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.