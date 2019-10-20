مصر | قاض فلسطيني: المحكمة الدستورية العليا المصرية بمثابة مدرسة ترسخ العدالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاض فلسطيني: المحكمة الدستورية العليا المصرية بمثابة مدرسة ترسخ العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار الفلسطيني حاتم عباس القاضي بالمحكمة الدستورية الفلسطينية، خلال مشاركته في احتفالية اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إصدار أول دستور مصري عام 1969، بأنه "شرف لنا حضور مثل هذه الاحتفالية، فالمحكمة الدستورية العليا المصرية بمثابة مدرسة ترسخ العدالة، ونحن على تواصل دائم مع الأصدقاء والأخوة المصريين، ولا نشعر بأننا أغراب مطلقا على أرض مصر الحبيبة".



وأضاف أنه دائما ما يحضر مثل هذه الاحتفاليات بمختلف بلدان العالم ولكن الاحتفالية المصرية لها ما يميزها، معبرا "أنا هون بشعر أني ببلدي وهذا شئ غاية في الأهمية".



والجدير بالذكر أن الاحتفالية بدأت أمس الموافق 19 من أكتوبر الجاري وتستمر حتى 3 أيام، ويحضر هذه الاحتفالية قضاة ومستشارون ورؤساء محاكم من مختلف بلدان العالم.



وكما بدأت فعاليات اليوبيل الذهبي بمقر الدستورية العليا، ثم استئناف باقي الفعاليات بقاعة مؤتمرات فندق "سوفتيل الجزيرة".

