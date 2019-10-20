مصر | مسنة لـ"القاضي": "جوزي بيطلب مني أفعال غريبة في العلاقة الحميمية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسنة لـ"القاضي": "جوزي بيطلب مني أفعال غريبة في العلاقة الحميمية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الزوجة "ك.خ": "تزوجت أنا وزوجي أكثر من 30 عامًا، وأنجبت منه أبنائنا وهم في المرحلة الجامعية"، مضيفة أنه في الفترة الأخيرة لاحظت تصرفات متغيرة تشك في سلوكة، وأنه يحاول يصغر من عمره، بملابس شبابية، ففي بداية الأمر توقعت أنها مراهقة متأخرة، ولكن مع مرور الوقت اكتشفت أن زوجي بدأ يشتري ملابس شبابية، وفي خروجه من المنزل يتزين بالعطور".
وأضافت الزوجة أمام القاضي، مع تغيرات زوجي الكثيرة التي لاحظها أيضًا أبنائه، طلب مني أفعالا غريبة في العلاقة الزوجية، ولكن منذ زواجنا من سنوات لم يطلب مثل تلك الطلبات، ولكنني تفهمت أنها نتيجة للمراهقة المتأخرة التي يمر بها زوجي، وعندما رفضت بدأ يتطاول ويقوم بالسب والشتائم، ولكن لا أستطيع تحمل مثل تلك الإهانات لعدم تفهمه أنني لا استطيع أن أنفذ تلك الطلبات، ومع إصراراه، طلبت الطلاق ولكنه رفض بسبب أبنائنا لأنهم كبار".
وتابعت الزوجة بصوت حزين على العمر الذي انقضى مع زوج لا يعرف الرحمة، ولا يعرف كيف يحافظ على أسرته الصغيرة، قائلة: "دمر حياتي وسرق أجمل سنين العمر، وحرمني من أن يكون السند والرفيق في هذه الحياة الصعبة".
وأضافت الزوجة: أنها غير قادرة على العيش معه بهذا الشكل المهين، فلجأت لطلب الخلع، وفي انتظار كلمة القضاء.