مصر | مسنة لـ"القاضي": "جوزي بيطلب مني أفعال غريبة في العلاقة الحميمية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسنة لـ"القاضي": "جوزي بيطلب مني أفعال غريبة في العلاقة الحميمية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت زوجة مسنة دعوى خلع على زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد قضائها معه عمرًا كبيرًا على زواجها، فيما اكتشفت أنه يخونها مع فتيات صغار من عمر أبنائهما.



وقالت الزوجة "ك.خ": "تزوجت أنا وزوجي أكثر من 30 عامًا، وأنجبت منه أبنائنا وهم في المرحلة الجامعية"، مضيفة أنه في الفترة الأخيرة لاحظت تصرفات متغيرة تشك في سلوكة، وأنه يحاول يصغر من عمره، بملابس شبابية، ففي بداية الأمر توقعت أنها مراهقة متأخرة، ولكن مع مرور الوقت اكتشفت أن زوجي بدأ يشتري ملابس شبابية، وفي خروجه من المنزل يتزين بالعطور".