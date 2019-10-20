شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعلن استقبال 9 أفواج سياحية ضمت 649 سائحًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أن المحافظة تشهد حاليا حركة رواج سياحي غير مسبوقة، وبخاصة مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتحف المحافظة القومي في أواخر العام الماضي، لافتًا إلى أن المحافظة استقبلت خلال الأسبوعين الماضيين 9 أفواج سياحية، ضمت 649 سائحاً أجنبياً من جنسيات مختلفة لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الأحد، أن تلك الأفواج ضمت سائحين من جنسيات ألمانية، وبريطانية، وأسبانية، وجرى استقبالهم على البواخر النيلية العائمة بمرسى ناصر السياحي بمدينة سوهاج، بالأعلام المصرية، والكتيبات السياحية المدون بها المناطق الأثرية والأماكن السياحية بالمحافظة، لافتا إلى قيام السائحين بزيارة متحف سوهاج القومي، والقيام بجولة حرة بكورنيش النيل الشرقي، وتفقد المعالم الأثرية بعرابة أبيدوس بمركز ومدينة البلينا، والتي تضم معبدالملك سيتي الأول، ومعبدالملك رمسيس الثاني، والأوزريون، وكوم السلطان بقرية بني منصور، وشونة الزبيب، ومقبرة أم الجعاب، ومجموعة سونوسرت، ومجموعة أحمس، ومركز الزوار الجديد.

وذكر المحافظ، أن المحافظة استقبلت العديد من الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن سوهاج تتميز بتنوع آثارها ما بين فرعونية، وقبطية، وإسلامية، ورومانية، لتسهم بشكل كبير في جذب العديد من الأفواج السياحية لزيارتها.

سوهاج تستقبل أفواج سياحية

سوهاج تستقبل أفواج سياحية

سوهاج تستقبل أفواج سياحية

سوهاج تستقبل أفواج سياحية

سوهاج تستقبل أفواج سياحية

سوهاج تستقبل أفواج سياحية

سوهاج تستقبل أفواج سياحية