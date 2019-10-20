شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح محطة طاقة شمسية في أبورديس بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء والمهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وقيادات شركة «شنايدر إلكتريك» العالميّة، محطة الطاقة الشمسية في قرية أبوغراقد بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، لتوفير التيار لأهالى القرية بشكل دائم، بعد أن كان يعتمد أهالى القرية على محولات الديزل لتوفير الكهرباء لمدة 6 ساعات فقط يوميا، حيث تبعد القرية 50 كيلو متر من مدينة أبورديس و150 كيلو متر عن الطريق الرئيسي المؤدي لمدينة شرم الشيخ.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تعمل بكل جهد لتوفير خدمات المرافق الأساسية لجميع مواطنى مدن جنوب سيناء، ويأتى مشروع محطة الطاقة الشمسية في قرية أبوغراقد لتوفير الكهرباء لجميع أبناء القرية بصفة دائمة طوال اليوم بدلا من محولات الديزل التي كانت توفر التيار لمدة ٦ ساعات فقط يوميا، وتعد المحطة أحد المشروعات التنموية الهامة التي ستغير من شكل الحياة في القرية، إضافة إلى إنارة مزرعة «أبوغراقد» النموذجية، مشيرا إلى ان تكلفة المحطة تتجاوز 5 ملايين جنيها.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع جاء بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص شركاء التنمية في مصر، ونفذته شركة شنايدر إلكتريك العالمية بالكامل بجانب الاتفاق معها على استكمال مشروع محطة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ بقدرات ٣٥ ميجاوات، إلى جانب الاتفاق مع شركة انترو سولار لتنفيذ مشروع لتركيب فلاتر تنقية للمياه لأهالى التجمعات البدوية في جنوب سيناء، قائلا: «انتهى عصر تهميش ابناء مصر في سيناء»، وما حدث من مشروعات تنمية في سيناء خلال ٦ سنوات لم يحدث منذ عقود.

Advertisements

وأضاف أن المحافظة انتهت مؤخرا من توصيل التيار إلى ١٥ تجمع بدوى بتكلفة ٧٥ مليون جنيه بالتعاون مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ولدينا فائض في الكهرباء في جنوب سيناء وسيتم توجيهة لمدينة ابو زنيمة الصناعية المقرر البدء في إنشائها قريبا.

ونفذت «شنايدر إلكتريك» المشروع بالتعاون مع شركة «انتروسولار» وشركة «جينكو سولار»، محطة الطاقة الشمسية لإنارة قرية أبوغراقد بواسطة أحدث حلول الطاقة الشمسية «Hybrid Solution» لتوفير الكهرباء على مدار اليوم لكل سكان القرية، واستخدام منصة برمجيات «TMEcoStruxure» لمراقبة المحطة عن بعد وإجراء عمليات الصيانة الاستباقية لها لضمان الحصول على أعلى كفاءة في الأداء للمحطة.

وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن وزارة الكهرباء تعمل بكل جهد في مشروع توصيل التيار بالكامل لكل قرى ومناطق جنوب سيناء وسيتم الانتهاء من إنشاء خط الكهرباء بطول مدن ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة شلاتين في شهر فبراير المقبل.

فيما قال المهندس شريف عبدالفتاح، نائب الرئيس الإقليمي «لشنايدر إلكتريك مصر»، ان المشروع يخدم نحو ٣٠٠ نسمة تشمل ٣٥ بيت بدوى ومدرسة والوحدة الصحية في القرية وذلك بعد أن كانت تتم تغذية أحمال القرية بواسطة مولد قدرة 30 كيلو فولت لمدة 6 ساعات فقط يوميا، موضحا ان المحطة تتكون من خلايا فوتوفولتية قدرة 55 ك. وات، و8 عاكس تيار، و48 بطارية عميقة الشحن، ومنظومة حماية للجهد المستمر والمتغير، و24 كشاف Mobiya، إضافة إلى 10 كشافات إنارة شوارع تعمل بالطاقة الشمسية.

وقال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة «شنايدر إلكتريك مصر»: «الشركة تنفذ عددا من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجا، خاصة المناطق التي تبعد عن تغطية شبكة الكهرباء حيث نعمل بجانب الدولة في توصيل التيار الكهربائي إليها، إلى جانب دعم القرى النائية بوسائل تكنولوجية حديثة تقلل من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الاعتماد على الوسائل القديمة مثل مولدات الديزل في عمليات الإنارة أو استخراج المياه، موضحا أن المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص أصبحت وثيقة الصلة بتطور أعمالها في السوق الذي تعمل فيه، ويمكن أن تلعب دورا هاما بجانب دور الدولة في تنمية المجتمع ككل».