شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يدين العدوان التركي على سوريا.. و«عبدالعال»: القيادة التركية «بربرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، بيانا أمام الجلة العامة، الاحد، حول العدوان التركى على سوريا، بحضور السفير السورى في القاهرة.

قال «رسلان» إن «الهجوم الهمجي والبربري الذي شنته القوات المسلحة التركية على الأراضي السورية يعيد البشرية إلى شريعة الغاب، ويتنافى مع قواعد القانون والشرعية الدولية».

أضاف أن «هذا العدوان يمثل خطورة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويؤثر على مسار العملية الديمقراطية رفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو عدوان غاشم وينفذ أجندة جماعة الإخوان الإرهابية، ويكشف أطماع الرئيس التركي للتوسع في المنطقة».

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أردف قائلًا: «الإرهاب الذي يتفشى في الوطن العربي هو نتاج دعم الرئيس التركي، وهو الأمر الذي حذرت منه مصر كثيرا»، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي أمام هذا العدوان الغاشم.

ومضى قائلًا: «اللجنة تتابع عن كثب التطورات في سوريا، وتطالب الحكومات العربية في إعادة النظر بعلاقاتها مع تركيا بما يحفظ الحقوق العربية»، مشيرًَا إلى جهود مصر في هذا الشأن.

فيما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تصرفات القيادة التركية بـ«البربرية التي تخرج عن القانون وأحكام ميثاق الأمم المتحدة»، وقال: «مبدأ عدم التدخل في الشأن السورى وحلها سلميا هو نهج السياسة المصرية، مؤيدين لمواقف سوريا ونهجنا الذي نتخذه ممثلا في رئيس الجمهورية أو هنا في مجلس النواب، حيث تقدمنا في البرلمان الدولى والاتحاد الاوروبي ببيان عاجل إدانة لغزو الأراضي السورية».

أضاف «عبدالعال»: «كنت أفضل استخدام لجنة الشؤون العربية بالبرلمان في بيانها بشأن الاوضاع في سوريا كلمة القوات الغازية التركية وليست القوات المسلحة التركية، حيث إن القوات الغازية لا تحكمها أية مبادىء وهذا هو شأن القيادة التركية وتصرفاتها البربرية التي تخرج عن القانون وعن أحكام ميثاق الأمم المتحدة».