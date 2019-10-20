شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القابضة للسياحة»: تطوير «شيبرد» يتكلف 1.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ميرفت خطاب، رئيس الشركة القابضة للسياحة، إن عملية تطوير فندق شيبرد تتكلف قيمة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، مشيرة إلى أن ما تم إنفاقه حتى الآن ٢٥٠ مليون جنيه في التطويرات الإنشائية، التي تم الانتهاء منها.

وأضافت «خطاب» خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب، الأحد، للرد على طلب الإحاطة حول عدم استغلال فندق شيبرد، أن «عملية تطوير الفندق مستمرة وبدأت منذ عامين ونصف وتم الانتهاء من الجزء الإنشائي من خلال إنشاء جراج ٣ طوابق و56 غرفة وحمام سباحة، وتطوير المبنى الإداري، وسيتم رفع تصنيف فندق شيبرد إلى ٤ أو ه نجوم بعد تطويره من أجل تحقيق الجدوى الاقتصادية بعد الإنفاق، الذي سيتم وذلك بعد سد النواقص التي كانت تمنع تصنيفه لعدم وجود الجراج وحمام السباحة في السابق».

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وأوضحت أن «عروض تطوير شيبرد سيتم الانتهاء منها الشهر الحالي»، مشيرة إلى «وجود أكثر من عرض من شركات لتحقيق عائد لإعادة تكلفة التطوير، ودراسة الجدوى أكدت تحقيق العائد خلال ست سنوات».

وأكدت رئيس الشركة القابضة للسياحة أن «العمل في تطوير فندق شيبرد بدأ منذ عامين ونصف، وتم الانتهاء من الشق الإنشائي مستمر، ويستمر لمدة ٣ سنوات أخرى حتى الانتهاء من عملية التطوير».

وانتقد بعض النواب طول مدة التطوير وارتفاع قيمة تكلفة تطوير الفندق، وردت «خطاب» قائلة: «لو تم هدم المبنى كان التطوير سيكون أسرع ولكن التنسيق الحضاري أكد على ضرورة الحفاظ على طراز الفندق، وتم التطوير مع الحفاظ على طراز الفندق».

وأكد عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة، أن الجهد الذي يتم جيدًا، مشيرًا إلى أن «القابضة للسياحة» قدمت تقريرًا كاملًا بتطوير الفندق، والنيل ليس حكرًا على فنادق الـ ٥ نجوم وكان تصنيف فندق شيبرد ٣ نجوم».