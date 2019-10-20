شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: توابيت «خبيئة العساسيف» تكشف أسرار كتاب الموتى وأبناء حورس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن الآثار المصرية التي يتم اكتشافها تخص العالم أجمع وذلك بعد العثور على «خبيئة العساسيف» تضم 30 تابوتًا خشبيًا آدميًا ملونًا لرجال وسيدات وأطفال ويبلغ عمرها 3 آلاف عام.

وتابع «حواس»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن «خبيئة العساسيف» تكشف أن من صنع تلك التوابيت هو شخص واحد وتعطي معلومات عن كتاب الموت ومناظر أولاد حورس الأربعة أو النصوص الدينية الموجودة في التوابيت.

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وكشف أن الاختلاف الوحيد في التوابيت المكتشفة أن كل تابوت عليه اسم الشخص، مؤكدا أن المومياء في حالة كاملة، ولم تفتح تلك التوابيت نهائيا من قبل.

وأشار إلى أن المصريين تفوقوا على الأجانب وأصبح لدينا أجيال على كفاءة عالية في مجال الآثار، وأن كشف «خبيئة العساسيف» مهم للغاية ومثير وتم بأيدٍ مصرية.

وأضاف أنه سيتم افتتاح متحف لتوت عنخ آمون في لندن في الأول من شهر نوفمبر المقبل يضم 150 قطعة من أصل 5 آلاف، إجمالي آثار الملك توت، موضحا أن تلك الآثار عندما تم عرضها في باريس شاهدها مليون و423 ألف شخص.

وأكد «حواس» أن الآثار التي تم اكتشافها حتى الآن تمثل 30% فقط من حجم الآثار التي لم يتم اكتشافها حتى الآن.