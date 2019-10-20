شكرا لقرائتكم خبر عن «ضاحي»: تسلمنا مشروعات إسكان المهندسين في حالة متعثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة الحالي يولي مشروعات الإسكان اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى أنه عندما تسلم مقاليد العمل بالنقابة كانت أغلب مشروعات الإسكان متعثرة، وكانت هناك مشروعات توقف العمل بها تمامًا.

وأضاف «ضاحي» في كلمته التي ألقاها بقاعة الاحتفالات الكبرى بالنقابة العامة أثناء إجراء قرعة إسكان العبور إلى أن المجلس الحالي قام بإعادة هيكلة إدارة الإسكان ولجنة الإسكان، وتابع بكل دأب خطوات المقاولين والاستشاريين، وتابعت هيئة المكتب خطوات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بإجراء زيارات دورية لمتابعة الموقف على الطبيعة أولا بأول لتصحيح مسار المشروعات والبدء في مشروعات جديدة، ولفت «ضاحي» إلى أن مجلس النقابة يراعي دوماً البعد الاجتماعي في حزمة المشروعات المطروحة.

وكانت نقابة المهندسين قد طرحت بيع وحدات سكنية عن طريق القرعة العلنية في مدينة العبور لبيع عدد 184 وحده سكنية وتجري النقابة غداً الاثنين قرعة أخرى لطرح بيع 262 وحدة سكنية بالسادس من أكتوبر ويوم السبت القادم الموافق 26/10/2019، وتجري النقابة القرعة الثالثة لطرح بيع 191 وحده سكينه بالتجمع الخامس.