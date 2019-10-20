شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«شل مصر»: 400 مليون دولار استثمارات في البحث والاستكشاف البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصدر مسؤول في شركة «شل مصر» أن هناك اتجاه لدى الشركة العالمية للتركيز على الاستثمارات البحرية في مجال الغاز، كاشفًا عن قرب ضخ نحو 400 مليون دولار في اعمال الاستكشاف والتنمية لمناطق الامتياز البحرية.

كانت الشركة أعلنت، الأحد، عن الاتجاه لبيع امتيازاتها في الصحراء الغربية وأصولها، للتركيز بشكل كامل على التوسع بمناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة في أعمال الاستكشاف والانتاج وسلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي.

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وقال المصدر، لـ«المصري اليوم»، إنه فيما يتعلق بمصر فانه ان الاوان للخروج من الصحراء الغربية بعد الانتهاء من استخراج كميات الزيت الكبيرة فيها، وان الامتيازات الحالية تحتاج إلى شركات اقل حجما من «شل».

وأضاف أن «شل» لديها خبرة في سلسلة الانتاج المتكامل للغاز وتحقيق قيمة مضافة بداية من الانتاج من الحقول حتي الوصول إلى المستهلك، وان قرار الشركة هو الاستفادة من خبراتها بالتركيز على هذا القطاع على مستوى العالم.

وأوضح المصدر أن هناك فريق عامل كامل من الشركة لتلقي العروض لشراء الاصول في الصحراء الغربية، وأن عمليات البيع مرهونة بالحصول على مشتري مناسب والانتهاء من كافة الاجراءات والموافقات الحكومية، متوقعا الانتهاء من عملية البيع خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمار المقرر ضخه خلال الفترة المقبلة، قال انه من المقرر ضخ نحو 400 مليون دولار في اعمال الاستكشاف والتنمية لمناطق الامتياز البحرية، إلا ان هذه الاستثمارات ستتضاعف لتصل إلى مليارات مع بدء إنتاج ونجاح هذه الاستكشافات.