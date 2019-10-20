شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب» لـ مرتضى منصور: «لو اتكلمت كويس لآخر الدور هنكرمك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داعب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، قائلًا: «لو استمريت على الحديث بشكل كويس حتى نهاية دور الانعقاد، سأطلب من النواب تكريمك»، فيما ردّ النائب قائلًا إن لهجته ستكون بعد الآن بهذا الأسلوب الذي تحدث به أمام مجلس النواب.

كان «منصور» طلب الكلمة لتوجيه التحية للنائب العام الجديد، وقال إنه «بعد تولّيه منصبه بـ 3 أيام قام بحفظ بلاغ موجه ضده، وثبت كيديته بعد رفض أعضاء المجلس طلب رفع الحصانة، والنيابة العامة حصن لكل المواطنين»، فقاطعة رئيس المجلس قائلًا: «لا تشكر القضاة لأنهم يقومون بعملهم».

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وأضاف النائب أنه «بمناسبة مناقشة قانون التحكيم الاختياري، فإن قانون الرياضة 71 لسنة 2017 جعل التحكيم على درجتين، رغم أن قانون التحكيم من درجة واحدة وتكون أحكامه واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، إلا أن قانون الرياضة وضع لها استئنافًا».

كان «عبدالعال» حذّر «منصور» قائلا: «لما بتتكلم بخاف عليك، وأتمنى أن تكون عباراتك أكثر دقة بعد الآن»، مضيفًا: «نتمنى عند ظهورك أن تتحدث بهذه الطريقة، وأن تبتعد عن دائرة المحظور، لأنك مش مواطن عادي، فأنت عضو برلماني، يعني جزء من السلطة».

ولفت رئيس المجلس أنه أثناء زيارته إلى صربيا والولايات المتحدة كان يتعرض لسؤال مكرر: «هتعملوا إيه مع مرتضى منصور؟»، وردّ الأخير قائلُا: «من اليوم ستكون هذه هي اللغة التي سأتحدث بها».