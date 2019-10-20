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شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: حريصون على تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأحد، الدكتور أبوبكر دوكوري، مستشار رئيس بوركينافاسو للشؤون الإسلامية. قال شيخ الأزهر خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف حريص على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية؛ لمساندتها في مواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم العلمي والدعوي لبوركينافاسو، لتحصين شبابها من استقطاب التنظيمات الإرهابية.
من جانبه، أكد مستشار رئيس بوركينافاسو للشؤون الإسلامية، أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة لدى الشعب البوركيني، معربًا عن شكر بلاده العميق للأزهر على ما قدمه من دعم طبي وإنساني، خلال قافلة الأزهر الطبية العام الماضي، مبينًا أن القافلة تمكنت من علاج آلاف المرضى وإجراء مئات العمليات الحرجة.
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