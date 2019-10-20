شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لجهوده المبذولة فى العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، بمنحه ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة، تقديراً لما قدمه من أداء متميز خلال فترة عمله مديراً للفرع بالشرقية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد بجهاز تنمية المشروعات.

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تقديم قروض ومنح للشباب وللمرأة المعيلة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، توفر لهم حياة كريمة وتخلق فرص عمل حقيقية، تساهم في القضاء على البطالة.

ومن جانبه أعرب حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية، لحرصه على تكريمه تقديراً لما قدمه خلال فتره عمله، مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بأعضاء المجلس التنفيذي، والتي يسودها الود والإحترام والحزم، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة قطاعات العمل المختلفة.