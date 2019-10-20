شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر هاشم: «مشكاة نور» مؤسسة جادة تهدف لتغيير خارطة العمل الخيري في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، المشرف العام على مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، إن المؤسسة تقدم نموذج جديد وفريد يهدف لتغيير خارطة العمل الخيري في مصر، وذلك من خلال آلية ربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد، وهذا ما نحتاجه خلال الفترة الحالية، وتعمل المؤسسة في مجالات إعمار وتنمية المجتمع ومكافحة الظواهر الاجتماعية المختلفة، وفقا لأبحاث ودراسات للمجتمع المصري.

وأوضح المشرف العام على مؤسسة مشكاة نور، أن المؤسسة تعمل أيضا على ملفات العشوائيات، وتشتت الجمعيات الأهلية، حيث تنظم ندوات توعوية لتنمية جمعيات المجتمع المدني، وأيضًا حل مشاكل العشوائيات، وتنظيم ندوات تعديل سلوك العشوائيات، وتطوير سلوك الأطفال بدور الأيتام وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد «هاشم»، أن المجتمع المصري خلال الفترة الحالية يعاني من أزمة في السلوك، وحالة من الفوضى الأخلاقية، وخاصة بين الشباب وصغار السن، مما يحتم على مؤسسات المجتمع المدني البدء فورا للعمل على تعديل السلوك إلى جانب المشروعات التنموية والمساعدات الاجتماعية، نظرا لتعاظم دور هذه المؤسسات ودعم الدولة لها خلال الفترة الحالية.

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من جانبها، قالت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، إن «كشك أخلاق» وربط تعديل السلوك المجتمعي بالمساعدات الاجتماعية هو فكر جديد أسسته مشكاة نور، لتنفيذ مشروعها التنموي على أرض الواقع، ولم يسبق لأي مؤسسة محلية أو دولية العمل عليه وفقا لأبحاث ودراسات قامت المؤسسة بإعدادها، وحققت نجاح كبير في محافظات بورسعيد، الفيوم، الأقصر، أسيوط، القاهرة، الجيزة.

وأضافت الجمال، أن «كشك أخلاق» هو بمثابة مشروع تنموي لتغيير خارطة العمل الخيري في مصر، حيث يقدم حلول ومبادرات اجتماعية مثل البطالة، وذلك من خلال تقديم منح تدريبية على الحرف اليدوية والصناعية استعداد لفتح المشاريع الخاصة بهم.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء مشكاة نور، أن المؤسسة تقدم مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر، ويتم متابعتها على المدى الطويل، لتحويل نمط حياة الأفراد من الاحتياج إلى الإنتاج، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل في إطار التشبيك مع مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، والمحافظة، والحى، ووزارة الداخلية، وتهدف إلى القضاء على وحش الجهل المسيطر على عقول الناس، وتعمل على رفع المستوى التعليمي والثقافي لمواكبة عمليات التنمية التي تقدم من الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني لغير قادرين.

يذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنويرالثقافية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم إشهار 10357 لسنة 2016، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وتعديل السلوك، والصحة.