شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر.. «جيسون سيلفا» ضيف قمة «التكنولوجيا الواعية» الحدث الأكبر للإبداع والتكنولوجيا دولياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق قمة فيستد «Vested Summit»، الحدث الريادي الأكبر للإبداع والتكنولوجيا المستهدفة لتقديم حلول أكثر واقعية لمشاكل المجتمع من أجل خلق عالم أكثر إنصافاً في نسختها الثانية التي تقام خلال الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم، وتحتضن فعالياتها مدينة سهل حشيش جوهرة البحر الأحمر الخفية ومركز الإبداع وتكنولوجيا ريادة الأعمال في مصر، بمشاركة نخبة مميزة من المتحدثين البارزين، حيث يستضيف القمة هذا العام ولأول مرة في مصر، «جيسون سليفا»، مرشح جائزة إيمي ومقدم البرنامج الشهير «Brain Games» الذي يبث على قناة ناشونال جيوغرافيك، ويشارك «سيلفا» بوصفه سفيراً لقمة التكنولوجيا الواعية «ConsciousTech» للعام الحالي.

تستهدف أعمال القمة مجتمع رواد التكنولوجيا والأعمال من خلالها محاورها الرئيسية الثلاث: الاستثمار، والتكنولوجيا، والقوى العظمى «سوبر باورز»، بمشاركة جماهير ومتحدثين عالميين وإقليميين من أكثر من 25 دولة، فضلاً عن ما يقرب من 1500 حاضراً، وأكثر من 50 متحدثاً، وقرابة 100 شركة ناشئة.

يقدم محور الاستثمار فرصة مميزة للنقاش وتبادل الرؤى مع المستثمرين الكبار ورواد الأعمال حول رأس المال والأسواق الناشئة، بمشاركة أفضل ثلاثين شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الواعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تركز عملها على تقديم حلول فورية لمشاكل المجتمع باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي، وغيرها، جنباً إلى جنب مع مجموعة من المستثمرين العالميين والإقليميين والمحليين منهم International Accelerator، two 179، Sawari Ventures، Village Capital، Softex، Alex Angels، فضلاً عن عدد من عمالقة مؤسسين آخرين من وادي السيليكون وأوروبا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية والشرق الأوسط.

بدءاً من تقنية الـ Blockchai والتصنيع الرقمي والتكنولوجيا النظيفة وصولاً إلى تكنولوجيا الصوت وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يقدم محور التكنولوجيا على مدار الثلاثة أيام عدداً من ورش العمل وحلقات النقاش الملهمة التي تتوج في معرض التكنولوجيان الذي يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية والإبداعات التي يمكنها إحداث تغييرات جذرية لأكثر مشاكل العالم إلحاحاً والتي يمكنها إحداث تغيرات جذرية بما في ذلك الفقر، وندرة المياه، والاحتباس الحراري، والرعاية الصحية، والتعليم، والدمج المالي.

بينما يمثل محور «قوة العقل والصحة النفسية» زاوية الوعي في قمة التكنولوجيا الواعية، مستهدفاً فتح النقاش حول كيفية زيادة مستويات الوعي والانتباه بين مؤسسي مشاريع اليوم باعتبارهم زعماء الغد بما يساهم في رفع الوعي الجماعي وتقدم الإنسانية.

تقول سلمى الحريري مؤسسة «قمة فيستد» Vested Summit: «نؤمن أن 70٪ من النمو العالمي سوف يتحقق بفضل الأسواق الناشئة في السنوات القليلة المقبلة، ولهذا السبب نرغب في بناء مجتمع متعاون من الشركاء المعنيين بالاستخدامات الهادفة للتكنولوجيا، هؤلاء هم المبتكرون المستعدون لحل مشاكل العالم الحقيقي».

من بين قائمة المتحدثين البارزين خلال قمة هذا العام وائل الحتو الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، Nikolaos Mavridis مؤسس ومدير مختبر الروبوت والوسائط التفاعلية بجامعة الإمارات ومبدع روبوت «ابن سينا»​، Manish Behl مؤسس قمة «Mindfulness India» اليقظة الهندية، وبسيمة عبدالرحمن الرئيس المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، وكارولين جوليان رئيس «كريو» وهو تطبيق يقدم نماذج محاكاة ذات محتوي رقمي مبهر باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وReza Kazemipour المؤسس والشريك العام في two179؛ وLiam Martinالمؤسس المشارك لـ«RunningRemote».

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جمعت «قمة فيستد» Vested Summit في نسختها الأولى في العام الماضي، نحو 500 مندوباً من حوالي 20 دولة مختلفة من خلال حركة التكنولوجيا الواعية «ConsciousTech»، التي لفتت الانتباه إلى نوع جديد من ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة التي تستهدف تقديم حلول ذات تأثير حقيقي ومملوس، من خلال دعم أكثر من 25 موجه لأكثر من 100 من رواد الأعمال الناشئة.

انطلقت العديد من المبادرات الإبداعية في الهاكاثون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، من بينها ابتكار نظارات تتيح التنبؤ بمرض السكر من خلال تحليل شبكية العين بواسطة شباب موهوبين من الزقازيق، وتم اكتشاف اثنين من المواهب المميزة الأولي هي سمر عبدالفتاح وهي طالبة في تخصص هندسة الطيران والفضاء، استطاعت تصنيع أول نموذج هيبرلوب لنقل الركاب لأول مرة في الشرق الأوسط، وحصلت من خلاله على جائزة الابتكار في مسابقة إيلون موسك «سبيس إكس» الدولية.

أما الموهبة الثانية فهي نور هريدي ذات الـ 19 عاماً، التي ضحت بعام من سنوات التحاقها بالجامعة لتصبح خبيرة في تقنية الـ «Blockchain».

«فيستد ليست مجرد مؤتمر» حسبما قالت «سلمى الحريري» التي أضافت: «إنها بمثابة الحدث الريادي الأول دولياً للتكنولوجيا الواعية واستخداماتها الهادفة، فقد تم تصميمها بهدف وضع مواهب الأسواق الناشئة على خريطة الابتكار العالمية، فضلاً عن جعل العالم مكاناً أفضل من خلال استخدام التكنولوجيا لتقديم حلول واقعية وذات تأثير فعال لحل مشاكل العالم الحالية والمستقبلية».

واختتمت حديثها قائلة: «نحن هنا لنلقي الضوء على رواد الأعمال الذين يستكشفون التكنولوجيات المتقدمة لإحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الإنسانية».

يساهم في قمة «فيستد» كلا من SkaleUp Ventures وشريكها الأستراتيجي والراعي الرئيسي لها، الشركة المصرية للمنتجعات السياحية- سهل حشيش، وبالشراكة مع The Events Boutique، الشريك الرسمي لإدارة الفعاليات، والشريك الرسمي للعلاقات العامة «بابليسيست انك Publicist Inc.

عن قمة فيستد تعتبر أول قمة واعية Conscious Summit لريادة الأعمال في مصر، وتهدف لتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة التي تخدم أهداف واعية بالتحديات المحلية والإقليمية والعالمية التي تواجه المجتمعات، وتشمل تقديم حلول للفقر والجوع والمرض ونقص التعليم، وتمكين المرأة، وتوفير المياه النظيفة، وخلق وظائف جديدة، والتحرك من أجل المناخ، وغيرها من المشاكل العالمية، وذلك من خلال محاضرات ملهمة تتحدث في هذه الموضوعات، والهدف هو تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين لاستهداف نماذج عمل لا تهدف للربح فقط، ولكن لتحقيق مكاسب على ثلاث مستويات ps3 (الربح- الناس- الكوكب).

قمة فيستدVested Summit التابعة للشركة الأم SkaleUp Ventures، تم تأسيسها على يد سلمى الحريري بعد رحلتها لتسريع أكثر من 25 شركة ناشئة مقرها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وادي سيليكون وقد تمكنت من جمع أكثر من 60 مليون دولار أمريكي.