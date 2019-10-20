شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: لجنة خاصة بالوزارة تراجع قانون الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، عن أن لجنة خاصة بوزارة العدل من لجنة الإصلاح التشريعي لديها مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية أرسلته الحكومة، وستقوم بمراجعته من كافة الجوانب، تبدأ من تنظيم الخطة وآثار الخطة والزواج وآثار الزواج وكافة ما يتعلق الأحوال الشخصية ودرجات التقاضي.

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وأضاف مساعد وزير العدل أن اللجنة ستباشر عملها يوم الثلاثاء المقبل، وبعد الانتهاء منه سترسله إلى مجلس الوزراء، ليحيله إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون النفقة، حيث قال النائب محمد أبوحامد إن تعديلات قانون النفقة أو الأحوال الشخصية لا يجب الرجوع لمؤسسة الأزهر الشريف، لأنها ليست جهة تشريع.

ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن الأزهر لم يقل إطلاقًا أنه جهة تشريع ولكنه ينظر في النصوص التي ترسل إليه ويوضع الرأي الشرعي فيها، وأن نصوص الدستور تنص على ذلك، فيما يخص الأحوال الشخصية، فهناك مشكلات في قانون النفقة والرؤية وغيرها من المشكلات الناتجة عن الزواج.