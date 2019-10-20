شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتى، الذي يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيارة رئيس الوزراء الكويتى والوفد المرافق له تأتى تأكيداً لما تتمتع به العلاقات المصرية الكويتية من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تنامياً ملحوظاً خلال هذه المرحلة، وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون المشتركة لمجال أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما، كما يجب البناء أيضاً على ما تم من زيارات متبادلة ناجحة بين البلدين على كافة المستويات تستهدف الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن زيارة رئيس الوزراء الكويتى تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات، وكذا بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.