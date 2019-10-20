شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه بحضور رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه الذى انطلق فى القاهرة اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

ويعد Hسبوع القاهرة للمياه مـن أكبـر الأحــداث المائية على المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وتنظمــه وزارة المــوارد المائيــة والــرى المصريــة ســنويًا بالتعــاون مع الشــركاء الوطنييــن والإقليمييــن والدولييــن.

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ويهــدف الأســبوع بشــكل عـام إلى تعزيـز الوعـى المائـى وتشــجيع الابتكارات لمواجهــة تحديــات الميــاه والتعــرف علــى التحــركات العالميــة والجهــود المبذولـة لمواجهـة تلــك التحديات، بالإضافـة إلـى، تحديــد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المســتخدمة لإدارة المــوارد المائيـة.

يعقــد الحدث هــذا العـام تحــت عنــوان "الاســتجابة لنــدرة الميـاه" والــذى تــم اختيــاره ليعكــس مدى أهميــة هــذا الموضــوع الهــام لمجتمعاتنــا، وســوف يتــم مناقشــته من خلال خمســة محــاور فرعيــة متعلقــة بنــدرة الميــاه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه أيضًا، والأبحاث والابتكارات التى تم التوصل إليها فى مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون فى قطاع المياه، ويضــم كل محــور فرعــى العديــد مــن الموضوعــات المتنوعــة، ومن المزمع تنظيم خمســة جلســات رئيســية عامــة، وأكثــر من40جلســة فنيــة وخاصــة، وبحضور أكثر من 1000 خبير.