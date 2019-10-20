شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من شراء أدوية عبر مواقع التواصل: مغشوشة ومنتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة والسكان من شراء الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعى مؤكدة أن الغالبية العظمى منها مغشوشة ومجهولة المصدرومنتهية الصلاحية .
وقالت وزارة الصحة إن التفتيش الصيدلى بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة رصد وجود صفحات تستقطب المرضى لبيع بعض المنتجات الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة كما يتم شراء الأدوية التى لم تستعمل وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تدوير المنتجات منتهية الصلاحية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المنفذ الآمن لشراء الأدوية والمستحضرات الدوائية هى الصيدلية المعتمدة من خلال صيدلى وعبر روشتة أو وصفة طبية من طبيب مختص لعلاج الحالة.
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