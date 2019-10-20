شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشارك بمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، فى فعاليات النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه".
ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنويًا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.
وكان رئيس الوزراء قد استقبل اليوم الأحد، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسئولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.
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