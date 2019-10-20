رئيس النواب: تركيا تنتهج تصرفات "بربرية".. وقدمنا بيانا للبرلمان الدولى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الهجوم التركى على الأراضي السورية، لافتاً الى تقدم مصر والإتحاد الأوروبى ببيان عاجل للإتحاد البرلمانى الدولي بإدانه العدوان .

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، في تعقيبة علي البيان الذي القاه النائب أحمد رسلان ، بشأن استنكار العدوان التركي علي سوريا"كنت أفضل وصف القوات التركية المُعتدية علي الأراضي السورية بالغازية وليست القوات المسلحة، لان الأخيرة تحكمها قواعد دولية، أما القوات الغازية لا يحكمها قواعد دولية، وهذا هو شأن القيادة التركية التي تنتهج تصرفات بربريه تخرج عن القانون وميثاق الأمم المتحدة".



ولفت عبد العال، إلي أن الموقف المصرى من سوريا واضح منذ اللحظات الأولي، بعدم التدخل في الشأن السوري وحل كافة المشاكل بالطرق السليمة، متابعاً : هذا هو منهج السياسية المصرية المؤيد لموقف سوريا، والنهج المصرى سواء من جانب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وفي سياق متصل، رحب الدكتور على عبد العال بالسفير بسام درويش، سفير دولة سوريا والقنصل السورى الذى كان يحضر الجلسة العامة من الشرفة، مطالباً بالترحيب به.

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