شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تشكيل المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب منطقة القاهرة الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المنطقة من انتخابات اتحاد الطلاب للمرحلة الثانوية، وتشكيل المكتب التنفيذى لطلاب وطالبات المرحلة، وذلك تحت رعاية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية الشيخ مصطفى وافي- رائد عام اتحاد الطلاب.

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وفاز بانتخابات المكتب التنفيذى بنين كل من: أحمد محمد إبراهيم، أمين اتحاد الطلاب من معهد الفتح النموذجى بدر محمد عبد الله، الأمين المساعد من معهد فؤاد محيى الدين. إيهاب مجدى عبد الحى، المقرر الاجتماعى من معهد عرب الحصن. عبد الرحمن صبرى منصور، المقرر الثقافى والدينى من معهد حلمية الزيتون. محمد صلاح محمد المقرر العلمى من معهد حلوان النموذجي. فارس محمد عبد الحسيب المقرر الرياضى من معهد دكتور طلعت. زياد رجب رشاد، المقرر الفنى من معهد بدر الثانوي.

كما فاز فى انتخابات المكتب التنفيذى فتيات كل من: زينب محمد السيد، أمينة اتحاد الطالبات من معهد فتيات المنطقة السادسة. نور عمرو محمد، الأمينة المساعدة من معهد فتيات المرج. رحمة إكرامى عزت، المقررة الاجتماعية من معهد فتيات العباسية. شروق سيد أحمد، المقررة الثقافية والدينية من معهد فتيات عاطف السادات. مريم محمد عبد الحليم، المقررة العلمية من معهد فتيات السلطان راشد. سميرة عبد المجيد محمد، المقررة الرياضية من معهد فتيات مدينة نصر. رحمة أيمن رمضان، المقررة الفنية من معهد فتيات 15 مايو.