شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. التضامن تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لمشروع رفيق المسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الإثنين، مراسم تخريج الدفعة الأولى لبرنامج رفيق المسن، حيث سيتم تخريج 51 شابا من الذين أتموا البرنامج التدريبى وتوزيع الشهادات عليهم فى احتفال يشهده القائمين على البرنامج والجمعيات الشريكة.

كما ستشهد الوزبزة فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية مصطفى محمود بهدف تقديم خدمات الرعاية الطبية لكبار السن داخل دور المسنين على مستوى 22 محافظة فى إطار من التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدنى .

ويأتى برنامج رفيق المسن تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى المعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن فى مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن غير القادر على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية داخل أسرته.