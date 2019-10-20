شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه للمطار لاستقبال رئيس مجلس الوزراء الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمطار القاهرة لإستقبال رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، فى زيارته الرسمية التى تستمر لمدة يومين، على رأس وفد كبير يضم عددا من الوزراء ورجال المال والأعمال، وممثلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومجلس الأعمال المصرى الكويتى والصندوق الكويتى للتنمية. وتشهد الزيارة جلسة مباحثات ثنائية بين البلدين لبحث سبل زيادة التعاون المشترك بحضور عدد من الوزراء من البلدين. Advertisements وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى قد عاد للقاهرة صباح اليوم الأحد عقب زيارة رسمية قام بها للولايات المتحدة الأمريكية، إلتقى خلالها عدد من أعضاء الكونجرس ومسئولى البنك الدولى.

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