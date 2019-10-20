شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كلية الدراسات الإسلامية تكرم عميدها السابق فى احتفالية "يوم الوفاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فى احتفالية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، التى عقدت تحت عنوان "يوم الوفاء" لتكريم الدكتور جاد الرب أمين، عميد الكلية السابق.

نظمت الاحتفالية بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عوض الله اسماعيل عميد الكلية، وعمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام لمختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور عوض الله إسماعيل، عميد الكلية، أن للدكتور جاد الرب أمين بصمات واضحة فى سبيل النهوض والارتقاء بالكلية، خلال فترة عمادته لها، حيث خطت الكلية خطوات واسعة، مشيرا انه تم فى عهده تجهيز عدد 8 مدرجات لخدمة العملية التعليمية بالكلية، إضافة إلى نهضة كبرى شهدتها الكلية على جميع المستويات، وختاما كان الحصاد ، حيث حصلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وتابع إسماعيل، بجانب تجهيز معامل للصوتيات وملاعب للكلية، وإنشاء مكتبة خاصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية تجهيز الكنترولات على أعلى مستوى، كما تم تركيب مصعد بالكلية خدمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بتكلفة ربع مليون، وكلها من الجهود الذاتية.

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من جانبه أكد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، أن الدكتور جاد الرب أمين، من العمداء المميزين، ويعد من النماذج التى ينبغى أن نحتذى بها فى التفانى والإخلاص والعطاء، قائلا: سافرت مع الدكتور جاد الرب أمين فى عدد من المؤتمرات العلمية خارج مصر وأشهد أنه كان نعم الرفيق فى السفر.

مضيفا أن عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق كان حكيما وفذا في مجال الإدارة، حيث تولى عمادة الكلية منذ عام 2013، فاعتمد أسلوبا فريدا، حتى باتت الكلية كالأسرة الواحدة، وكان هو رب هذه الأسرة، فوجدنا الجميع يعمل بروح الجماعة والمشاركة والتفاني والإخلاص، وكان من ثمار هذه الروح وهذا النجاح أن حصلت الكلية على شهادة الاعتماد والجودة من أول مرة، مؤكدا أن هذا الحفل اليوم هو الدلائل على ان المسئول إذا نجح وأدى الأمانة بحقها فإنه يغادر المنصب وهو مرفوع الرأس.

وفي ختام فعاليات الاحتفالية تم تكريم الدكتور جاد الرب أمين، عميد الكلية السابق ومنحه درع الكلية، لجهوده المشهودة ودوره الكبير في رفع كفاءة الكلية.