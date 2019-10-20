شكرا لقرائتكم خبر عن 20 أكتوبر.. ذكرى ميلاد ووفاة 7 علماء حصلوا على جائزة نوبل فى عدة مجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد 20 أكتوبر ذكرى ميلاد ووفاة 7 علماء ومشاهير حصلوا على جائزة نوبل، فى مجالات مختلفة، وهم :" جيمس تشادويك، عالم فيزياء إنجليزي، و كرستيانه نوسلاين فولهارد، عالمة ألمانية في علم الأحياء، وإلفريدى يلينيك، روائية نمساوية، وآرثر هندرسون، سياسى بريطانى وكارل كورى، طبيب أمريكى، وبول ديراك، عالم فيزياء إنجليزى وإدوارد دونال توماس، طبيب أمريكى.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد كل من :"جيمس تشادويك، المولود فى مثل هذا اليوم من عام 1891 ، وهو عالم فيزياء إنجليزى حاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1935، وكرستيانه نوسلاين فولهارد، عالمة ألمانية فى علم الأحياء، مولودة فى مثل هذا اليوم عام 1942، وحصلت على جائزة نوبل في الطب عام 1995".

كما ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1946 إلفريدى يلينيك، روائية نمساوية حاصلة على جائزة نوبل فى الأدب عام 2004".

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ويحل اليوم أيضًا ذكرى وفاة كل آرثر هندرسون، سياسى بريطانى، الذى توفى عام 1935 ، وهو حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1934، كما تحل ذكرى وفاة الطبيب الأمريكى كارل كورى المتوفى عام 1984 والحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947".

كما تحل ذكرى بول ديراك، عالم الفيزياء الإنجليزى، الذى حاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1933، وإدوارد دونال توماس، الطبيب الأمريكي الذى حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990، وتوفى فى مثل هذا اليوم عام 2012.