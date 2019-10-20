شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من تركيب محطة لرصد منسوب محطة صرف النهضة بمدينة الفرافرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الادارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات (التلمترى)، بوزارة الرى إنه فى إطار التعاون الفنى فى مجال التوسع والتحديث بمنظومة الرصد بالهيئة المصرية لمشروعات الصرف تم اليوم الانتهاء من أعمال التركيبات المدنية والكهربية لرصد منسوب الطرد لمحطه صرف النهضة بمدينة الفرافرة وهو اخر المحطات الخمسة التابعه للاداره العامه لصرف الوادى الجديد، وقد تم إدخال المحطة ضمن منظومة التليمترى العاملة بالوزارة .

الحدير بالذكر أن هناك 250 موقعا فى مختلف أنحاء الجمهورية "رى وصرف وميكانيكا" للوقوف على حالة المياه فى المجارى المائية وضمان التوزيع الأمثل للمياه فى كافة الاستخدامات، وتجنب ارتفاع المناسيب كما أنها تساعد أيضاً فى ادارة الكوارث و الأزمات، ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ بالأمطار للوصول الى توقعات سليمة.

كان الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والتليمترى بوزارة الموارد المائية والرى، قد أعلن فى تصريحات سابقة له أنه سيتم إضافة 44 محطة رصد لحظى جديدة للمساعدة فى منظومة مراقبة سريان المياه و توزيعها بعدالة وكفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات المائية للبلاد.