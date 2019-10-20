شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يشيد بتصدى قوات مالى للإرهاب بعد تصفية 50 من العناصر المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بدور قوات دولة مالى وما تقوم به مجموعة "التحالف من أجل الساحل" (G5) من جهود لمواجهة تهديدات المجموعات المسلحة فى ساحل غرب إفريقيا، حيث أعلن عن قتل ما لا يقل عن 50 إرهابيًا، وأصيب نحو 30 آخرين خلال عملية عسكرية مضادة نفذها الجيش فى مالى، لتحرير الجنود المختطفين خلال الهجمات المسلحة التى استهدفت قاعدتين عسكريتين بوسط البلاد نهاية سبتمبر الماضى.

يذكر أن مسلحين مجهولين على صلةٍ بتنظيمى "القاعدة" و "داعش" استهدفوا قاعدتين تابعتين للجيش بوسط مالى وقتلوا نحو 38 جنديًا، فيما اعتبر 60 آخرون فى عداد المفقودين، فى أسوأ هجمات تتعرض لها قوات الجيش فى مالى خلال العام الجارى، والتى أثارت احتجاجات أقارب الضحايا فضلًا عن عدم توافر معلومات كافية عن مصير المصابين والمفقودين.

وخلال متابعة مرصد الأزهر لمجريات الأحداث فى مالى وما تقوم به جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، والجماعات التابعة لتنظيم داعش، وقيامهم بتنفيذ الكثير من الهجمات ضد القوات المالية والدولية، بلغ عدد ضحايا تلك الهجمات من المدنيين وقوات الأمن فى منذ بداية هذا العام إلى 696 وإصابة 159.